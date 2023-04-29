Россияне назвали Калининград одним из желанных городов для отдыха на майские

Калининград рад гостям в любое время года. Фото: Александр Подгорчук

Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан стали самыми желанными направлениями для отдыха на майские праздники у россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

- По итогам опроса, в котором приняли участие свыше 4,8 тыс. человек, за Калининград проголосовали 20% респондентов, за Санкт-Петербург - 14%, за Дагестан - 13%", - говорится в отчете.

Также в топ-10 самых желанных мест вошли Кисловодск (11%), Сочи (10%), Алтай (9%), Казань (8%), Карелия (8%), Москва (4%) и Адыгея (3%).

Согласно исследованию сервиса, средняя стоимость посуточной аренды в России на майские праздники в этом году составляет 4,1 тыс. рублей за ночь. Самые бюджетные направления из перечисленных - Калининград (3 180 рублей за сутки), Дагестан (3 400 рублей) и Кисловодск (3 630 рублей).

В Сочи арендовать жилье можно в среднем за 4 090 рублей, в Москве - за 4 260 рублей, Санкт-Петербурге - за 4 600 рублей.