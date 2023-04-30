В Калининградской области за сутки ликвидировали 6 палов травы

. Фото: Архив "КП"

За сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС 6 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 22 человек и 7 единиц техники.

Пострадавших нет.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)93-33-33.