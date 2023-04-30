Росгвардия за неделю изъяла у калининградцев 8 единиц оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили 110 владельцев гражданского оружия. Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы в ходе проверок изучали условия хранения оружия и патронов к нему, наличие и исправность сейфов, соблюдение установленных требований безопасности и сроки действия документов на оружие.

За нарушение правил хранения и нарушения сроков продления изъято 8 единиц зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 11 административных протоколов. Добровольно жители сдали 2 единицы оружия.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на перерегистрацию оружия, пакет необходимых документов и само оружие должны быть представлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания срока разрешения.