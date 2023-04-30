В области в рамках акции «Сад памяти» высадили более 5 тысяч деревьев

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в рамках акции «Сад памяти» высадили более 5 тысяч деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны .

Накануне высадка деревьев прошла на территории Багратионовского лесничества. Лесничие рассказывали и показывали участникам акции, как правильно высаживать деревья, контролировали посадку.

Эколого-патриотические мероприятия стартовали в регионе в начале апреля на территории всех муниципалитетов. Сотни саженцев яблони, вишни, сирени, черешни и орешника уже высажены в этом месяце. Каждое деревце символизирует погибшего советского воина.

«Эта акция – наша дань павшим воинам и ещё одна возможность вспомнить и почтить героев, защитивших нашу страну. Отрадно, что мы одновременно со всеми субъектами России включаемся в это доброе дело. С каждым годом растет вовлечённость молодёжи, что тоже не может не радовать. Пройдут десятки лет, и высаженные ребятами саженцы превратятся в красивые и сильные деревья, напоминая о подвиге советского бойца», – сказал министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.