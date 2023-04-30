Область выделили почти 24 млн на мебель и оборудование для перинатального центра

Региональные власти выделяют 23,8 млн рублей на оснащение перинатального центра в Калининграде. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Большая часть выделяемых из резервного фонда средств - 16 млн рублей, будет направлена на покупку медицинских расходных материалов для инкубаторов интенсивной терапии.

Еще 4,5 млн рублей – на покупку мебели и проведение текущего ремонта помещений. Почти 2 млн рублей пойдут на ремонт оборудования центрального стерилизационного отделения

Все работы необходимо провести до конца 2023 года.