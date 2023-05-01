В Калининграде ночью на двух улицах вандалы сорвали с деревьев ловчие пояса для насекомых

В Калининграде ночью на двух улицах вандалы сорвали с деревьев желтые ловчие пояса для насекомых – специальным материалом были обернуты стволы каштанов.

«Насколько же правы энтомологи, утверждающие, что желтый цвет привлекает вредителей», - пошутили в городской администрации.

Сообщается, что пояса сорвали с деревьев на улице Пролетарской и Красной. Нарушителей порядка уже ищут с помощью запись камер «Безопасного города».

В мэрии напомнили, что пояса вешают против охридского минера, который губит каштаны в городе.