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НовостиОбщество1 мая 2023 7:33

В Калининграде ночью на двух улицах вандалы сорвали с деревьев ловчие пояса для насекомых

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде ночью на двух улицах вандалы сорвали с деревьев желтые ловчие пояса для насекомых – специальным материалом были обернуты стволы каштанов.

«Насколько же правы энтомологи, утверждающие, что желтый цвет привлекает вредителей», - пошутили в городской администрации.

Сообщается, что пояса сорвали с деревьев на улице Пролетарской и Красной. Нарушителей порядка уже ищут с помощью запись камер «Безопасного города».

В мэрии напомнили, что пояса вешают против охридского минера, который губит каштаны в городе.