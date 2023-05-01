В МЧС рассказали подробности пожара на Куршской косе

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар на Куршской косе, охвативший 900 квадратных метров территории кафе «Гудвин», случился в воскресенье, 30 апреля. Пожарные при тушении спасли человека и эвакуировали из горящего здания 9 пропановых баллонов, предотвратив угрозу взрыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и были задействованы 11 единиц техники.

Сообщается, что огонь повредил несколько деревьев, точное количество которых будет названо после обследования специалистами нацпарка. На месте работают инспекторы пожарного надзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Причины возгорания устанавливаются.