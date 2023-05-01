Большинство калининградцев считают, что права работников сегодня нарушаются

С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных калининградцев. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

В том, что права трудящихся все еще нарушаются, убеждены 82% калининградцев. Лишь 6% считают, что сейчас за свои права трудящимся бороться нет необходимости.

Лишь 1 из 3 калининградцев (32%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника.

При этом 15%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию вообще.

Интересно, что женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью.