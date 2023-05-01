В центре Зеленоградска расселили аварийный дом, еще два – на очереди

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске расселили аварийный дом № 16а на ул. Володарского. Жильцов переселили в новый дом на ул. Римской, 5, который был введен в эксплуатацию в 2022 году. По договору застройщик передал в муниципальную собственность 28 благоустроенных и отремонтированных квартир.

Как сообщает администрация Зеленоградска, предстоит также расселить два дома на ул. Володарского: № 14 и 16.

Жильцам этих домов также предложено благоустроенное, отремонтированное жилье на ул. Римской, 5, равноценное по количеству занимаемых комнат и площадью более занимаемой ранее.