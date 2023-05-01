Где в Калининграде сдать клеща на анализы в майские праздники

Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проводит прием клещей на исследование по адресу: Калининград, ул. Космическая, 27.

О режиме работы в праздничные дни по приему клещей для лабораторного исследования на клещевые инфекции сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора:

01.05 – выходной;

06.05 – прием клещей с 8.30 до 12.00;

07.05 – выходной;

08.05 – прием клещей с 8.30 до 14.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.40);

09.05 – выходной.

Напомним, с начала года исследовано уже более 297 клещей. Обнаружено 3 клеща, зараженных клещевым вирусным энцефалитом, 18 – клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

О том, где можно провести лабораторное исследование клеща в Калининградской области, – здесь.

О мерах профилактики - здесь.