Где в Калининграде сдать клеща на анализы в майские праздники

Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проводит прием клещей на исследование по адресу: Калининград, ул. Космическая, 27.
О режиме работы в праздничные дни по приему клещей для лабораторного исследования на клещевые инфекции сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора:
01.05 – выходной;
06.05 – прием клещей с 8.30 до 12.00;
07.05 – выходной;
08.05 – прием клещей с 8.30 до 14.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.40);
09.05 – выходной.
Напомним, с начала года исследовано уже более 297 клещей. Обнаружено 3 клеща, зараженных клещевым вирусным энцефалитом, 18 – клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).
О том, где можно провести лабораторное исследование клеща в Калининградской области, – здесь.
О мерах профилактики - здесь.