В Нестерове камеры засняли вандалов, которые сорвали цветы, посаженные к 9 Мая

Фото: Нестеровский муниципальный округ.
Инцидент в Нестерове случился в ночь с 26 на 27 апреля. Камеры уличного наблюдения системы «Безопасный город» засняли вандалов, которые вытоптали клумбы и сорвали цветы посаженные к Дню Победы.
Запись с камер выложена в группе администрации Нестеровского округа во «ВКонтакте».
Отмечается, что нарушители понесут ответственность по закону.
«Администрация может предоставить целый спектр общественных работ на пользу города и его жителей», - заключили в администрации округа.