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НовостиОбщество1 мая 2023 10:13

В Нестерове камеры засняли вандалов, которые сорвали цветы, посаженные к 9 Мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Нестеровский муниципальный округ.

Фото: Нестеровский муниципальный округ.

Инцидент в Нестерове случился в ночь с 26 на 27 апреля. Камеры уличного наблюдения системы «Безопасный город» засняли вандалов, которые вытоптали клумбы и сорвали цветы посаженные к Дню Победы.

Запись с камер выложена в группе администрации Нестеровского округа во «ВКонтакте».

Отмечается, что нарушители понесут ответственность по закону.

«Администрация может предоставить целый спектр общественных работ на пользу города и его жителей», - заключили в администрации округа.