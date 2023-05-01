В Нестерове камеры засняли вандалов, которые сорвали цветы, посаженные к 9 Мая

Фото: Нестеровский муниципальный округ.

Инцидент в Нестерове случился в ночь с 26 на 27 апреля. Камеры уличного наблюдения системы «Безопасный город» засняли вандалов, которые вытоптали клумбы и сорвали цветы посаженные к Дню Победы.

Запись с камер выложена в группе администрации Нестеровского округа во «ВКонтакте».

Отмечается, что нарушители понесут ответственность по закону.

«Администрация может предоставить целый спектр общественных работ на пользу города и его жителей», - заключили в администрации округа.