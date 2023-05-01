В Калининграде открыли сезон фонтанов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 1 мая, открылся сезон фонтанов. Заработали все 14 муниципальных фонтанов.

С особой пышностью запустили фонтан в зоопарке. По этому поводу даже провели трансляцию в соцсетях.

Напомним, ранее на Набережной исторического флота у Музея Мирового океана запустили фонтаны, за несколько дней до официального открытия сезона.

Накануне администрация города ремонтировала фонтаны на площади Победы, у ТЦ «Кловер», у монумента «Мать-Россия», «Детский» на Верхнем озере и там же – «Голубой ручеек».