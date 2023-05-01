В Гвардейском районе МАN сбил велосипедиста и улетел в кювет

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал велосипедист, случилось в Гвардейском районе на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литовской Республикой.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 60-летний водитель на грузовом автомобиле МАН при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедиста.

Отмечается, что 76-летний мужчина переезжал проезжую часть на велосипеде по зебре, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, а грузовой автомобиль вылетел в кювет.