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НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:06

В Гвардейском районе МАN сбил велосипедиста и улетел в кювет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал велосипедист, случилось в Гвардейском районе на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литовской Республикой.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 60-летний водитель на грузовом автомобиле МАН при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедиста.

Отмечается, что 76-летний мужчина переезжал проезжую часть на велосипеде по зебре, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, а грузовой автомобиль вылетел в кювет.