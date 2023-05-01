Зеленоградский музей объявил свободный вход на майские праздники

Зеленоградский городской краеведческий музей в майские дни организовал мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы (0+). Как рассказали организаторы, посетить музей можно будет бесплатно.

5 мая в 12.00 состоится познавательная лекция, посвященная фронтовым корреспондентам в Восточной Пруссии.

С 6 по 14 мая пройдет выставка фронтовых рисунков неизвестного художника «Война глазами художника».

9 мая в 13.00 состоится показ художественного фильма «Чаклун и Румба».

Вход в музей в указанные дни свободный.