Калининградский Роспотребнадзор рассказал о горячих линиях в мае

Региональное управление Роспотребнадзора проведет несколько горячих линий в мае.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, задать вопросы по профилактике клещевого энцефалита можно с 15 по 26 мая по тел.: 8 (4012) 53-84-36, 53-63-85, 57-03-32;

вопросы по безопасности детского отдыха - с 22 мая по 2 июня по тел.: 8 (4012) 53-84-36, 57-24-00, 57-24-03, 53-18-58;

на тему профилактики коронавирусной инфекции - с 01 по 31 мая по тел.: 8 (4012) 53-63-85, 57-03-32, 53-69-42.

Также с 1 по 31 мая будут работать горячие линии о коррупции со стороны государственных гражданских служащих управления Роспотребнадзора (по тел. 8 (4012) 57-24-06), о продаже некурительной никотинсодержащей продукции (по тел.: 8 (4012) 57-24-00, 53-10-34, 53-69-42) и незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции (по тел.: 8 (4012) 57-24-00, 53-10-34, 53-69-42).

Отмечается, что консультации специалистами управления Роспотребнадзора по Калининградской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии проводятся в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).