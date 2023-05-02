Центр Калининграда перекроют 2 мая ради первой репетиции парада

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде начинаются репетиции парада Победы. Его, напомним, в этом году решено не отменять.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, центр города во вторник, 2 мая, будет перекрыт с 19.00 до 00.00.

Автомобили, которые будут 2 мая припаркованы на площади Победы и у ТЦ «Пассаж», обещают эвакуировать, так что автомобилистам стоит озаботиться этим вопросом заранее.

Для движения транспорта будут перекрыты 2 мая:

- площадь Победы;

- Ленинский проспект (от ул. Шевченко до ул. Черняховского);

- ул. Черняховского (от ул. Горького до Ленинского проспекта);

- Советский проспект (от ул. Кирова до проспекта Мира);

- проспект Мира (от Советского проспекта до ул. Колоскова);

- ул. Театральная;

- Гвардейский проспект (от ул. Румянцева до площади Победы);

- ул. Профессора Баранова (от площади Победы до ул. Горького);

- ул. Брамса (от проспекта Мира до ул. Чайковского);

- ул. Гаражная (от ул. Юношеской до площади Победы).

Репетиции парада проведут также 4 и 6 мая.