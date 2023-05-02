На каких улицах в Калининграде отключат свет и воду 2 мая

В Калининграде на нескольких улицах во вторник, 2 мая, запланированы отключения. Так, намечены два отключения от энергоснабжения:

С 9.00 до 17.00 электричества нет в домах:

ул. А. Невского 11-15

ул. Линейная 3-7

ул. Потемкина 8-12 – ремонт кабельной линии.

С 13.30 до 18.00 – отключены будут от электричества дома по:

пер. Батальный 1, 2-4

ул. Батальная 47-65, 92

ул. Дрожжевая 1 (СОШ №29)

ул. Самаркандская 3-9, 2-28 – модернизация оборудования районной подстанции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, плановых отключений от воды сегодня тоже два: для установки водомерных узлов до 15.00 отключены дома по ул. Загородная 10-14 и ул. Дзержинского 108-114.