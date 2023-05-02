Управляющий кафе в Зеленоградске обманул гостью на 120 тысяч рублей

В Зеленоградске 49-летний управляющий кафе, обвиняемый в мошенничестве, попал под уголовное дело, предстоит суд.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина, желая провести праздник в кафе, перевела на расчетный счет управляющего 120 тысяч рублей за бронирование банкетного мероприятия.

«Злоумышленник денежные средства в кассу кафе не внес, а распорядился ими по своему усмотрению. При этом управляющий продолжал переписку с потерпевшей, создавая видимость подготовки банкета», - сообщили в полиции.

Позже, когда все вскрылось, мужчина во всем признался и сказал, что решился на хищение из-за финансовых затруднений.