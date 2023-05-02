Сборная Калининградской области по зимнему плаванию завоевала 10 наград чемпионата РФ

Владивосток принял чемпионат страны по зимнему плаванию, собрав 167 представителей регионов России и сборную Монголии.

Плавали спортсмены в открытом бассейне в Японском море при температуре от +5 до + 8 градусов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, трое представителей Федерации зимнего плавания Калининградской области и специализированного клуба «Янтарные моржи» выиграли шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Пять побед на пяти дистанциях и персональный специальный приз получила многократная чемпионка мира, рекордсменка России, Европы Наталья Алещенко.

«Она установила новые национальные рекорды на трех дистанциях. Фактически это и рекорды мира для этой возрастной категории в плавании брассом на 25 метров, вольным стилем на 50 и 100 метров», - отметили в минспорта.

Еще одно золото – у спортивного журналиста Дмитрия Иванова. Он возглавил зачет 200-метровки вольным стилем среди мужчин не старше 39 лет, обновив официальный личный рекорд почти на минуту.

Серебро и две бронзы у Алексея Каюкова.