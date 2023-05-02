В МЧС рассказали подробности утреннего пожара в магазине «Леруа Мерлен»

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Причиной утреннего задымления в калининградском торговом центре «Леруа Мерлен» стало короткое замыкание электрощита без последующего горения. Это смогли оперативно установить специалисты, прибывшие на место происшествия.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные провели дымоудаление для всех помещений.
«На месте работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины происшествия устанавливаются», - отметили в МЧС.
Вызов поступил во вторник, 2 мая, около 8.00.
К месту пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу выезда: 9 спецавтомобилей и 39 пожарных.
Более 70 сотрудников торгового центра успели эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших нет.