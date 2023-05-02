В МЧС рассказали подробности утреннего пожара в магазине «Леруа Мерлен»

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Причиной утреннего задымления в калининградском торговом центре «Леруа Мерлен» стало короткое замыкание электрощита без последующего горения. Это смогли оперативно установить специалисты, прибывшие на место происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные провели дымоудаление для всех помещений.

«На месте работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины происшествия устанавливаются», - отметили в МЧС.

Вызов поступил во вторник, 2 мая, около 8.00.

К месту пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу выезда: 9 спецавтомобилей и 39 пожарных.

Более 70 сотрудников торгового центра успели эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших нет.