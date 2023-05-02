В Калининграде слесарь-судоремонтник украл с корабля 22 кг латуни

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Фото: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.
Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Калининградской области, работающий слесарем-судоремонтником на плавучем доке.
Он делал ремонт на краболовном судне и заодно похитил с корабля около 22 кг латунных деталей на 7 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, цветмет мужчина сдал, а деньги потратил.
Сообщается, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено новое уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.