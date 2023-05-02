Студенческие отряды Калининградской области открыли новый летний трудовой семестр

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественное открытие нового летнего трудового семестра студотрядов Калининградской области провели 1 мая.

Как сообщает региональное министерство молодежной политики, к летнему трудовому семестру-2023 на территории области сформировано 33 студенческих отряда общей численностью 550 человек. Это строительные, сервисные, путинные, педагогические, отряды проводников и трудовые отряды подростков.

«Студенты будут работать на объектах Калининградской области, черноморского побережья, Центральной России и на Дальнем Востоке, примут участие в межрегиональных, окружных и всероссийских проектах. К работе большинство отрядов приступит с 1 июля», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что впервые в регионе будет работать студенческий отряд спасателей, сформированный на базе БФУ им. И. Канта. Бойцы отряда проходят предварительное обучение по специальности «матрос-спасатель».