В Калининградской области расписание электричек поменяется 6-9 мая

В Калининградской области расписание пригородных поездов изменяется с 6 по 9 мая. Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

Поезд Калининград - Железнодорожный отправится с Южного вокзала в 9.20, в обратном направлении - в 15.47 и выполнит остановку в Черняховске.

Также на Черняховском направлении в эти дни будут курсировать поезда, отправляющиеся из Калининграда в 8.45, из Черняховска - в 13.05.

Из Калининграда в Багратионовск поезда будут отправляться в 7.45, в обратном направлении - в 18.35.

С Южного вокзала в Мамоново - в 9.45, из Мамоново - в 16.10.

Из Калининграда в Балтийск - в 8.10, обратно - в 16.20.

На приморских направлениях с 6 по 9 мая ежедневно будут курсировать:

- между Калининградом и Зеленоградском 47 поездов;

- между Калининградом и Светлогорском 38 поездов;

- между Зеленоградском и Светлогорском 11 поездов.