В Калининградской области расписание электричек поменяется 6-9 мая

В Калининградской области расписание пригородных поездов изменяется с 6 по 9 мая. Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.
Поезд Калининград - Железнодорожный отправится с Южного вокзала в 9.20, в обратном направлении - в 15.47 и выполнит остановку в Черняховске.
Также на Черняховском направлении в эти дни будут курсировать поезда, отправляющиеся из Калининграда в 8.45, из Черняховска - в 13.05.
Из Калининграда в Багратионовск поезда будут отправляться в 7.45, в обратном направлении - в 18.35.
С Южного вокзала в Мамоново - в 9.45, из Мамоново - в 16.10.
Из Калининграда в Балтийск - в 8.10, обратно - в 16.20.
На приморских направлениях с 6 по 9 мая ежедневно будут курсировать:
- между Калининградом и Зеленоградском 47 поездов;
- между Калининградом и Светлогорском 38 поездов;
- между Зеленоградском и Светлогорском 11 поездов.