В Калининградскую область прибыли военнослужащие с редкими профессиями

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В соединения и воинские части армейского корпуса на Балтийский флот поступило более 700 младших специалистов из учебных центров Министерства обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, кроме таких распространенных в войсках специалистов, как командиры отделений, связисты, механики-водители и наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты, в объединение прибывают военнослужащие с редкими военными профессиями – кинологи и водители категорий D и E.

«Военнослужащие из учебных центров поступили на доукомплектование освобождающихся должностей солдат по призыву, выслуживших установленные сроки», - отметили в пресс-службе флота.

Впереди сборы, в ходе которых выпускники учебных центров примут вооружение и технику, изучат особенности их эксплуатации в Калининградской области.