В Калининградской области пройдут бесплатные показы «Фестиваля правильного кино»

В майские праздники в музеях Калининградской области состоятся показы в рамках II Майского фестиваля правильного кино, который проводит московский Музей Победы. Как сообщает пресс-служба музея, к кинофоруму присоединятся комплекс «Старый Люнет» на Балтийской косе и областной историко-художественный музей. Показы будут бесплатны для посетителей музеев до 11 мая.

«Зрителям покажут короткометражные и полнометражные фильмы, посвященные военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли заметный вклад в развитие страны», - говорят организаторы.

Киносеансы стартовали 2 мая в «Старом Люнете». 7 мая там покажут фильм «Король ринга. Николай Королев».