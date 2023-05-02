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НовостиЗвезды2 мая 2023 12:24

Группа «Фрукты» станет участником фестиваля «Калининград Сити Джаз»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Группа "Фрукты".

Группа "Фрукты".

Фото: Предоставлено организаторами

Организаторы фестиваля «Калининград Сити Джаз-2023» объявили еще одного участника музыкального праздника – группу «Фрукты», которая широкому зрителю известна по шоу «Вечерний Ургант». На протяжении 10 лет коллектив был бессменным резидентом вечерней программы на Первом канале.

«За плечами «Фруктов» более 1,5 тысячи эфиров. Но «Фрукты» – это нечто большее, чем 15-секундные музыкальные заставки на телешоу. Это творческий проект с безупречным музыкальным вкусом и качественным живым исполнением. Мастера кавер-версий не просто мастерски играют музыку, они создают из мировых хитов действительно что-то свое: уникальное и особенное», - рассказали в оргкомитете фестиваля.

XVI Международный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет в Центральном парке с 4 по 6 августа 2023 года.