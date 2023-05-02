. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Детские онкологи из Санкт-Петербурга проведут бесплатные осмотры в Калининграде и области 11-13 мая.

Как рассказали в благотворительном центре «Верю в чудо», принять участие в бесплатном профилактическом осмотре можно будет:

- в Калининграде 11 мая с 12.00 на базе клиники «Чивит» (ул. Эпроновская, 21);

- в Правдинске 12 мая с 10.00 на базе Правдинской центральной районной больницы (ул. Кутузова, 60);

- в Мамоново 12 мая с 14.00 на базе Мамоновской городской больницы (ул. Евсеева, 3);

- в Янтарном 13 мая с 11.00 на базе поликлинического отделения (ул. Советская, 23);

Консультировать будут С. А. Сафонова, главный внештатный детский онколог Ленинградской области, М. И. Батманов, челюстно-лицевой хирург, детский онколог, гл. врач Клиники «ОстМедКонсалт», Т. А. Быкова, заместитель директора НИИДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, главный внештатный детский онколог СЗФО.

Количество мест на приемы ограничено. Предварительная запись обязательна.

Внимание! По вопросам приема онкологов можно обратиться по телефону к координатору благотворительного центра «Верю в чудо»: 8 (4012) 922-499, Юлия.

Мероприятие проведут при поддержке Фонда медицинских решений «Не напрасно». В 2022 году такие профосмотры прошли 304 ребенка. В результате 5 из них были направлены на лечение в федеральные центры, а 16 детям врачи рекомендовали дальнейшие диагностические обследования.