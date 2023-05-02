В Васильково сотрудницы пункта выдачи заказов воровали посылки

В Васильково накрыли двух подруг-воровок, которые организовали преступную схему. Девушки 18 и 24 лет, живущие по соседству, устроились в один и тот же пункт выдачи онлайн-заказов и начали работать посменно. Заодно подворовывали.

«В преступной схеме подруги тоже участвовали вместе. В течение месяца от имени других людей заказывали в интернете различные товары, которые затем оформляли как брак, но не сдавали на склад, а присваивали себе», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Девчонок, к их сожалению, засняли камеры наблюдения.

Теперь сотрудницы пункта выдачи подозреваются в совершении нескольких эпизодов с общим ущербом в 50 тысяч рублей.

Дома у одной полицейские уже обнаружили и изъяли часть присвоенного ею товара. Остальное девушки успели сбыть, а деньги потратить.