В Нестеровском районе 3 мая закроют ж/д переезд

Железнодорожный переезд в поселке Ильинское в Нестеровском районе закроют для проезда автотранспорта 3 мая. Причина – проведение плановых работ по замене рельсошпальной решетки.

Об этом сообщает пресс-служба КЖД и рекомендует автомобилистам планировать свои маршруты с учетом этой информации и пользоваться другими путями.

Напомним, на участке Нестеров – Краснолесье проводится поэтапный капитальный ремонт пути на участке длиной 37 км. Подъездной путь является одним из основных для транспортировки инертно-строительных грузов, необходимых для строительства инфраструктурных объектов в регионе.