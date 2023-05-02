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НовостиОбщество2 мая 2023 13:06

В Нестеровском районе 3 мая закроют ж/д переезд

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Железнодорожный переезд в поселке Ильинское в Нестеровском районе закроют для проезда автотранспорта 3 мая. Причина – проведение плановых работ по замене рельсошпальной решетки.

Об этом сообщает пресс-служба КЖД и рекомендует автомобилистам планировать свои маршруты с учетом этой информации и пользоваться другими путями.

Напомним, на участке Нестеров – Краснолесье проводится поэтапный капитальный ремонт пути на участке длиной 37 км. Подъездной путь является одним из основных для транспортировки инертно-строительных грузов, необходимых для строительства инфраструктурных объектов в регионе.