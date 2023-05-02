Калининградцев приглашают на бесплатную вакцинацию от вирусного гепатита и клещевого энцефалита

В Калининграде городская больница № 2 проводит бесплатную вакцинацию против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, клещевого вирусного энцефалита и пневмококковой инфекции.

Как сообщает телеграм-канал медучреждения, получить прививку можно либо по предварительной записи по номеру 122, либо при личном обращении в регистратуру поликлинического отделения, к которому вы прикреплены.

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 15.00:

- поликлиническое отделение № 1 (ул.Дзержинского, 147), кабинет № 206;

- поликлиническое отделение № 2 (ул. Огарева, 16-18), кабинет № 14;

- поликлиническое отделение № 3 (ул. Алданская, 10-12), кабинет № 14.