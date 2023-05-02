Алиханов рассказал, что появится на месте бывшего аэродрома «Девау»

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В понедельник, 2 мая, состоялось обсуждение концепции современного ландшафтного парка, который может появиться на территории бывшего аэродрома «Девау» в Калининграде.

- В концепцию включено создание центра экстремальных видов спорта, фиджитал центра, естественно-научного музея и образовательного пространства, эко-станции, площадки для парапланеризма и воздухоплавания, дронодрома и много других интересных решений, - написал губернатор Антон Алиханов в своем Телеграм-канале.

Итоговый вариант концепции глава региона пообещал опубликовать в конце мая - начале июня. Власти будут готовы выслушать отзывы и предложения.

- Аэродром «Девау» - символ авиации и воздухоплавания, отражающий мир научно-технического прогресса, стремления человечества к высшим целям, свободе и движению. Именно этот дух мы и пытаемся сохранить в будущем парке, а также сделать это пространство удобным и полезным для молодежи, - отметил Алиханов.