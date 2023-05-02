В Калининградской области с начала года 136 студенческих семей получили выплату при рождении ребенка

. Фото: Правительство Калининградской области

С начала года 136 студенческих семей получили единоразовую выплату при рождении первенца в Калининградской области.

Данные приводят в региональном Минсоце.

Женщины, родившие первого ребенка во время учебы в высшем или среднем специальном образовательном учреждении по очной или очно-заочной форме, а также в течение трех лет после окончания обучения, имеют право на единоразовую выплату.

Эти 345 тысяч рублей могут быть направлены в полном объеме либо по частям на следующие цели: улучшение жилищных условий на территории региона, в том числе на ремонт жилого помещения; приобретение товаров детского ассортимента (мебели, коляски, автомобильного кресла, одежды, обуви), предметов длительного пользования; оплату обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения.

Всего же в Калининградской области за три года действия региональной меры соцподдержки было выдано 1 720 сертификатов.

В этом году в областном бюджете на предоставление выплаты предусмотрено более 205 миллионов рублей.