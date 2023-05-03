Калининградцы рассказали, на какие изменения в жизни они готовы ради карьеры

Большинство жителей Калининградской области готовы пойти на серьезные изменения в своей жизни, чтобы улучшить условия труда на работе или карьерного развития. Как рассказали эксперты hh.ru, треть опрошенных (33%) в регионе рассматривают возможность сменить отрасль, в которой они сейчас работают. Чаще всего уйти из своей отрасли хотят представители сферы административного персонала, работники сферы искусства, управленцы.

70% калининградцев готовы пойти на понижение в должности ради смены сферы или отрасли, в которой они работают.

Также 70% калининградцев готовы обучиться с нуля новой профессии. Каждый пятый (21%) в регионе готов изучить новые языки и переехать в другую страну, чтобы найти работу там.

Каждый пятый (21%) в регионе готов поменять оклад на возможность регулярно получать бонусы.