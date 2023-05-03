Калининградский «Локомотив» проиграл столичному «Динамо» в первом финальном матче

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Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в первом матче финала женской волейбольной Суперлиги. Выездная встреча состоялась во вторник, 2 мая, и завершилась поражением «Локо» со счетом 3:0.

Ошибки наши спортсменки начали допускать с первой партии и дальше уже не смогли выровняться.

- Счет 0:3. И ничего не получилось. Сами где-то испугались. Испугались и во второй партии, когда поверили, что можем выиграть. «Динамо» молодцы, показали слаженную игру. А мы чуть-чуть не справились, «посыпались». Разбор полетов сделаем. Надеюсь, найдем ошибки, которые можно исправить, и следующий матч будет другой, - сказал после игры главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко.

Очередная игра «Локомотив» - «Динамо» состоится 4 мая.