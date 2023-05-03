Какие мероприятия пройдут в Калининграде 3 мая в честь Дня Победы

В преддверии Дня Победы библиотеки Калининграда подготовили программу мероприятий. Гостей ждут книжно-предметные выставки и встречи с ветеранами, литературно-музыкальные и поэтические программы, исторические часы и часы мужества.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду, 3 мая, программа такая:

11.00 — выставка «Мы пришли к тебе, Победа, помня павших имена» (библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Маршала Новикова, 12, тел. 65-44-35);

12.00:

исторический час «Улицы нашей Победы» (библиотека им. космонавта А. А. Леонова, пр. Мира, 62, тел. 21-93-92);

патриотический час «Дочитать до Победы» (библиотека им. М. Горького, ул. Лермонтова, 8, тел. 21-49-91);

12.30 — музыкально-историческая программа «Истории бессмертный полк». Гости программы: участники специальной военной операции (детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72, тел. 21-52-48);

16.00:

музыкально-литературная программа «По дорогам песни фронтовой» с участием калининградских музыкантов и воспитанников детской музыкальной школы «Лира» (библиотека мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1, тел. 64-00-67);

литературно-музыкальный час «Этот День Победы!» с участием хора ветеранов «Подруженька» (библиотека им. С. А. Снегова, ул. 9 Апреля, 5, тел. 46-13-12).

Вся программа на праздники здесь.