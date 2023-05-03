Названы площадки, которые будут работать в «Музейную ночь» в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде идет подготовка к ежегодной культурной акции «Музейная ночь». Региональное министерство по культуре и туризму сообщает о 8 музеях-участниках:

Музей янтаря

Фридландские ворота

Музей изобразительных искусств

Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГЦСИ Калининград)

Дом китобоя

Историко-художественный музей

Кафедральный собор

Музей Мирового океана

Как рассказали организаторы, единый билет в этом году будет стоить 700 рублей. Он дает право на посещение всех музеев-участников.

Традиционная акция пройдет 19 мая в Калининграде и 20 мая в синагоге и на площадках Калининградской области.