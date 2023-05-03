Названы площадки, которые будут работать в «Музейную ночь» в Калининграде

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде идет подготовка к ежегодной культурной акции «Музейная ночь». Региональное министерство по культуре и туризму сообщает о 8 музеях-участниках:
Музей янтаря
Фридландские ворота
Музей изобразительных искусств
Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГЦСИ Калининград)
Дом китобоя
Историко-художественный музей
Кафедральный собор
Музей Мирового океана
Как рассказали организаторы, единый билет в этом году будет стоить 700 рублей. Он дает право на посещение всех музеев-участников.
Традиционная акция пройдет 19 мая в Калининграде и 20 мая в синагоге и на площадках Калининградской области.