На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 3 мая

В Калининграде в среду, 3 мая, запланирован ряд отключений. Так, по данным городской админитсрации, с 9.00 до 16.00 из-за проведения строительно-монтажных работ электричества нет в микрорайоне Чкаловск.

До 13.00 для модернизация оборудования отключили:

пр-кт Советский 1, ул. Генделя 8-16;

ул. Интернациональная 52-62, 58а, 74,

ул. Н. Карамзина 25-31, 50-56,

б-р Южный 17-31, 26-48.

С 13.30 до 18.00 – без электричества останутся:

ул. Ю. Гагарина 79-81 (д/сад №11), 18, 18а, 20, 20а, 22-24а, 26а, 26-32, 40-42,

ул. Чувашская 1-7, 2,

ул. Краснодонская 1, 7, 6,

пер. Краснодонский 13-15а, 2, 4,

ул. Танковая 1-11,

ул. Малоярославская 5, 7, 11, 4;

пр-кт Советский 161-181,

ул. Ломоносова 55, 59, 89, 97, 54, 56, 56а, 60-64, 68-72, 72а,

ул. Ташкентская 1-19, 23-25, 2-18, 14-18,

ул. Броненосная 13, 15, 40, 1, 1а, 3-7, 4-24, 34, 38, 42, 46, 48,

пер. Броненосный 1-15, 2-6, 14, 10-20,

ул. Полецкого 7, 7а, 9-19, 21, 23/1, 23/2, 25-31, 8, 12/1, 12/2, 14-26, 24а 29, 26,

С/Т «Консервщик» и «Дружба».

Также по сообщению мэрии в городе плановых отключений от воды сегодня два.

Для установки водомерного узла с 10.00 до 15.00 отключат дом № 68-80 по ул. ул. П. Морозова, а для ремонта сети до 13.00 - ул. Интернациональная 52-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88.