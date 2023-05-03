На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 3 мая

В Калининграде в среду, 3 мая, запланирован ряд отключений. Так, по данным городской админитсрации, с 9.00 до 16.00 из-за проведения строительно-монтажных работ электричества нет в микрорайоне Чкаловск.
До 13.00 для модернизация оборудования отключили:
пр-кт Советский 1, ул. Генделя 8-16;
ул. Интернациональная 52-62, 58а, 74,
ул. Н. Карамзина 25-31, 50-56,
б-р Южный 17-31, 26-48.
С 13.30 до 18.00 – без электричества останутся:
ул. Ю. Гагарина 79-81 (д/сад №11), 18, 18а, 20, 20а, 22-24а, 26а, 26-32, 40-42,
ул. Чувашская 1-7, 2,
ул. Краснодонская 1, 7, 6,
пер. Краснодонский 13-15а, 2, 4,
ул. Танковая 1-11,
ул. Малоярославская 5, 7, 11, 4;
пр-кт Советский 161-181,
ул. Ломоносова 55, 59, 89, 97, 54, 56, 56а, 60-64, 68-72, 72а,
ул. Ташкентская 1-19, 23-25, 2-18, 14-18,
ул. Броненосная 13, 15, 40, 1, 1а, 3-7, 4-24, 34, 38, 42, 46, 48,
пер. Броненосный 1-15, 2-6, 14, 10-20,
ул. Полецкого 7, 7а, 9-19, 21, 23/1, 23/2, 25-31, 8, 12/1, 12/2, 14-26, 24а 29, 26,
С/Т «Консервщик» и «Дружба».
Также по сообщению мэрии в городе плановых отключений от воды сегодня два.
Для установки водомерного узла с 10.00 до 15.00 отключат дом № 68-80 по ул. ул. П. Морозова, а для ремонта сети до 13.00 - ул. Интернациональная 52-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88.