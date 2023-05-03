Огонь охватил больше 500 квадратных метров здания в Озерском районе

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в поселке Речкалово Озерского района собрал 2 мая огнеборцев из четырех пожарно-спасательных частей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, горело одноэтажное неэксплуатируемое здание.

Сложность заключалась в том, что здание имело необычную, Z-образную форму. Изнутри горели две части строения, помещения на общей площади 518 кв. м.

Пожарные сумели справиться с огнем и не допустили его распространения. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей и пожарной команды «Пеньки» в составе 16 человек и 4 единиц техники.