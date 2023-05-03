Житель Багратионовского района повесил собаку за то, что пес якобы загрыз его кота

Житель Багратионовского района жестоко расправился с собакой.

О том, что в лесу у поселка Северного неизвестный мужчина повесил местную бродячую собаку, в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп несчастного животного.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, нашлись свидетели, видевшие, как местный житель поймал собаку, накинул на нее веревку и куда-то тащил.

35-летний селянин был найден, в зверстве он сознался.

«Мужчина пояснил, что пошел на расправу якобы из-за того, что пес удушил его кошку», - сообщили в полиции.

Негодяю грозит до 3 лет лишения свободы.