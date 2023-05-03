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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:36

Калининградец в «Пятерочке» набил рюкзак неоплаченными продуктами, его задержали

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в супермаркете на ул. Профессора Баранова в Калининграде. В магазин зашел покупатель, но, как выяснилось, покупать он ничего не собирался, а хотел просто забрать.

Работники магазина по камерам наблюдения заметили мужчину, который, находясь в отделе с продуктами питания, заполнил свой рюкзак различной продукцией и попытался незаметно скрыться. Персонал магазина нажал тревожную кнопку для вызова экипажа вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, был задержан 50-летний мужчина, который набрал продуктов на 3 тыс. рублей.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он объясняется.