Калининградец в «Пятерочке» набил рюкзак неоплаченными продуктами, его задержали

Инцидент случился в супермаркете на ул. Профессора Баранова в Калининграде. В магазин зашел покупатель, но, как выяснилось, покупать он ничего не собирался, а хотел просто забрать.

Работники магазина по камерам наблюдения заметили мужчину, который, находясь в отделе с продуктами питания, заполнил свой рюкзак различной продукцией и попытался незаметно скрыться. Персонал магазина нажал тревожную кнопку для вызова экипажа вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, был задержан 50-летний мужчина, который набрал продуктов на 3 тыс. рублей.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он объясняется.