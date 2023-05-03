Жителю Правдинского района дали 3 года и 6 месяцев колонии-поселения за «пьяное» ДТП с пострадавшим ребенком

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Правдинском районе вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал школьник. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, еще 1 августа 2022 года 43-летний пьяный водитель за рулем «Тойоты» устроил ДТП. Близ поселка Тихое он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадал 16-летний пассажир автомобиля.

Суд назначил водителю наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он заплатил потерпевшему 600 тыс. рублей компенсации.