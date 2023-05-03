Доходы Алиханова за год выросли почти в 4 раза

. Фото: Александр Подгорчук

На сайте правительства Калининградской области появились сведения о доходах губернатора за 2022 год. Судя по опубликованному документу, Антон Алиханов заработал 12,9 миллиона рублей – почти в 4 раза больше, чем в 2021-м (тогда было 3,7 млн). В пояснении сказано, что сумма сложилась в том числе за счет использования недвижимого имущества. Доход супруги губернатора за год составил 61 тысячу рублей (в 2021-м было 20 тысяч).

В перечне имущества никаких изменений нет. У главы региона по-прежнему три квартиры (85, 101 и 198 квадратов) и кроссовер «Фольксваген Тигуан». При этом в одной из квартир у губернатора только доля (1/3), а еще одна – в совместной собственности с супругой.