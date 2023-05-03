Калининградцам предложили носить одежду с фотографией героя войны вместо шествия «Бессмертного полка»

Во всех регионах России, в том числе и в Калининграде, в этом году отменены массовые шествия колонн «Бессмертного полка». Вместо этого власти предлагают альтернативу – акция пройдет в иных форматах.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, калининградцы могут участвовать в акции «Бессмертный автополк». Суть заключается в том, что родственники участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла могут разместить фотографии ветеранов на личных авто.

«Портрет героя на одежде – еще один предлагаемый формат участия в акции. 9 мая предлагается прикрепить/нанести на одежду (футболки, куртки, специальные жилетки или манишки, которые можно надеть поверх любой одежды вне зависимости от погоды) портреты и имена героев размером не меньше чем А4. Участникам акции предлагается сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк», - говорится в сообщении мэрии.

Еще варианты – сделать бейджик с фото героя и носить его весь праздничный день.

Напомним, движение «Бессмертный полк России» было учреждено по инициативе граждан в 2015 году.