В Калининградской области на берегу моря прошли учения десантно-штурмовых подразделений

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота провели учения по противодесантной обороне морского побережья.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника.

На втором этапе учения морпехи провели бой с десантом условного противника. Были проведены боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров по мишеням, имитирующим лодки и десантные средства.

Отмечается, что в учении было задействовано до 100 военнослужащих, более 10 бронетранспортеров и специальной техники.