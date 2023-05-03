В Калининграде рецидивист избил приятеля кирпичом, чтобы забрать у него деньги

В Калининграде задержали рецидивиста за разбойное нападение, которое он совершил в апреле.

Именно тогда ранее судимый 52-летний горожанин познакомился с 66-летним жителем одного из СНТ в Центральном районе. Вместе они сходили к банкомату, старший товарищ снял денег и купил водку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время застолья злоумышленник попросил у приятеля денег в долг, но тот отказал. Тогда калининградец толкнул собутыльника в канаву, где избил кирпичом, а потом похитил у него 4,5 тысячи рублей и скрылся.

«В результате потерпевшему причинен вред в виде множественных переломов лицевых костей и лобной кости, открытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы», - отметили в полиции.

В настоящее время разбойник заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.