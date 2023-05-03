В Калининграде побит рекорд минимальной суточной температуры

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде оказался побит рекорд минимальной суточной температуры. В ночь на 3 мая так называемый приземный воздух в городе остыл до отметки в -3°C, таким образом оказался побит более чем на 1,5 градуса предыдущий суточный рекорд минимальной температуры, который был зафиксирован в 1971 году и составил тогда -1,3°C.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области».

Отмечается также, что существенные заморозки наблюдались в Железнодорожном (-1,6°C), Черняховске (-1,2°C) и Советске (-1°C).