В Калининградском зоопарке прошли учения по поимке сбежавшего зверя

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке прошла тренировка по поимке сбежавшего зверя. На языке профессионалов это называется «выход опасного животного». Тренировку по ловле провели в среду, 3 мая, утром, пока в учреждении не было посетителей. Зверя изображал человек в костюме тигра.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Мы учимся, как обезопасить посетителей и себя, в каком порядке и кому сообщать о ЧП, как обнаружить и обездвижить животное. К счастью, пока ловить приходится только плюшевых хищников. Они милые, говорят человеческим голосом и очень артистично засыпают после «выстрела» дротика со «снотворным». Однако, такие тренировки в случае чего спасут и нас с вами, и животное», - говорится в сообщении.

Учения прошли штатно. «Хищник» был обездвижен и пойман.