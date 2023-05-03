В Калининграде спецназ накрыл домашнюю нарколабораторию

Нарколабораторию по производству мефедрона оперативники обнаружили в одном из домов на улице Кутаисской в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при участии областного УФСБ и силовой поддержке спецназа «Гром», был задержан 38-летний уроженец Тюмени. У него изъяли свертки с порошком и поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета.

Дома у злоумышленника изъяли весы, упаковочный материал, оборудование для производства наркотического вещества, различные прекурсоры и 150 граммов синтезированного мефедрона.

Выяснилось, что мужчина не только создал домашнюю нарколабораторию, но и сбывал наркотики бесконтактным способом в даркнете, делая «закладки» в городе.

Кроме того, еще три свертка с мефедроном были обнаружены полицейскими в пивном баре, принадлежащем сожительнице наркоторговца.

Возбуждено уголовное дело.