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НовостиОбщество3 мая 2023 16:02

В Зеленоградске открыли Музей восковых фигур, там представлены герои мультфильмов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске появился новый туристический объект – Музей восковых фигур.

Экспозиция открылась на улице Гагарина и, как сообщает местная администрация, стала частью проекта «Музейная аллея» вместе с заработавшим в декабре музеем истории и архитектуры «Кенигсберг».

Посетителям показывают более 50 восковых фигур знаменитостей и мультипликационных героев. В экспозиции представлены персонажи из мультиков «Шрек», «Симпсоны», «Ледниклвый период», «Гадкий я», «Том и Джерри» и т.д.