В Зеленоградске открыли Музей восковых фигур, там представлены герои мультфильмов

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске появился новый туристический объект – Музей восковых фигур.

Экспозиция открылась на улице Гагарина и, как сообщает местная администрация, стала частью проекта «Музейная аллея» вместе с заработавшим в декабре музеем истории и архитектуры «Кенигсберг».

Посетителям показывают более 50 восковых фигур знаменитостей и мультипликационных героев. В экспозиции представлены персонажи из мультиков «Шрек», «Симпсоны», «Ледниклвый период», «Гадкий я», «Том и Джерри» и т.д.