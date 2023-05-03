Где в Калининградской области работают фоторадары в мае

Опубликован список мест размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации. Их расположение было разработано и согласовано с региональной Госавтоинспекцией.

Как сообщает пресс- служба «Безопасного города», камеру будут работать до 29 мая.

Передвижные комплексы будут установлены:

— На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;

— на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

— на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

— на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

— автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;

— на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

— на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

— на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

— на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

— на 58 километре автодороги «Гвардейск-Неман» в сторону Гос.границы

— г. Калининград, ул. Планерная;

— на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;

— на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;

— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;

— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная;

— привокзальная площадь аэропорта «Храброво».