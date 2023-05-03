Где в Калининградской области работают фоторадары в мае

Опубликован список мест размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации. Их расположение было разработано и согласовано с региональной Госавтоинспекцией.
Как сообщает пресс- служба «Безопасного города», камеру будут работать до 29 мая.
Передвижные комплексы будут установлены:
— На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;
— на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
— на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
— на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
— автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;
— на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
— на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
— на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
— на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
— на 58 километре автодороги «Гвардейск-Неман» в сторону Гос.границы
— г. Калининград, ул. Планерная;
— на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;
— на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;
— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;
— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная;
— привокзальная площадь аэропорта «Храброво».